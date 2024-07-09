В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменят только тогда, когда будет понятная для учителей, школьников и их родителей альтернатива. Такое условие назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Lenta.ru

«И мой прогноз: он [ЕГЭ] продолжит существовать. (…) Я всегда говорил: отменят тогда, когда будет понятная альтернатива — понятная для учителей, понятная для выпускников, понятная для родителей», — пояснил он. ТАСС

Накануне Музаев заявил об открытии сбора предложений по улучшению ЕГЭ. Российская газета