Депутат предложил выдворять мигрантов за счет пригласившей их организации

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проводить процедуру выдворения мигрантов-нарушителей за счет предпринимателей, которые приглашали их на работу. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо работодателей, по его мнению, за мигрантов должны платить их родственники или власти страны, откуда они родом. Парламентарий отметил, что сама Россия не должна нести финансовую нагрузку за выдворение. Он считает несправедливым, что сейчас РФ приходится оплачивать мигрантам-нарушителям билеты.

"Считаю, что здесь совместно с правительством России, МИДом России, в обсуждении с дипломатами других государств должны определить новый формат выдворения иностранных граждан, нарушивших закон", — заключил депутат.



До этого сообщалось, что в России может появиться Федеральный проект по управляемому найму мигрантов. Для этого планируется обсудить создание оператора организованного набора — ППК "Работа в России", который будет выполнять роль кадрового центра для российских компаний.

Кроме того, предлагается вынести медосмотр, дактилоскопию и проверку знания русского языка за пределы России, а также привязать иностранного работника к работодателю и расширить географию стран, из которых они прибывают.