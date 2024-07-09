Умер телеведущий Владимир Семенов

Ушел из жизни Владимир Семенов, российский журналист, телеведущий и сценарист. Семенов более двадцати лет работал на телевидении. О смерти ведущего сообщает ГТРК "Вятка".

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Владимир Георгиевич Семенов пришел в Комитет по телевидению и радиовещанию в 1990 году, начинал как журналист общественно-политической редакции, позже стал ведущим программ.

Семенов вел передачи "В поисках истины", "Неделя", "Вести. Интервью", делал репортажи. Владимир Георгиевич - автор сценариев документальных фильмов "Денис Плетнев. Второе рождение" и "Война под флагом мира".

В 1996-м Владимира Семенова назначили заместителем председателя Кировского областного комитета по телевидению и радиовещанию, в 1999-м - председателем комитета. С 2000 по 2014 год Семенов был директором ГТРК "Вятка".

Причина смерти журналиста не называется.