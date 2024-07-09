Мигрантов захотели выдворять из России по 20 статьям КоАП

Госдума поддержит законопроект о расширении на 20 статей КоАП РФ перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов РФ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Инициативу подготовило МВД. Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями. В их числе неповиновение сотрудникам силовых ведомств, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство, стрельба из оружия в не отведенных для этого местах, распространение информации с публичными призывами к терроризму и прочее. При этом по ряду статей обеспечат оперативное выдворение — оно будет проводиться без суда.

«Вопрос контроля за миграцией — крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах. Совершенствование миграционного законодательства имеет для нас приоритетное значение», — написал Володин.



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Спикер Госдумы добавил, что депутаты будут оперативно рассматривать предложения правительства, министерств и ведомств, которые поспособствуют решению проблем в сфере миграции.