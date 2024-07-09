Россиянам рассказали, когда закончится аномальная жара

Жаркая погода в средней полосе России может сохраняться еще до двух недель.

Как пишут «Известия», в Москве и области жара продлится до 20 июля включительно.

«Не каждый день максимальная температура будет достигать отметки в 30–31 градус, но будут преобладать значения в 27–29 градусов, что для города уже соответствует жаркой погоде», — пояснила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.



По области, по ее словам, будет преобладать температура воздуха в 24–29 градусов тепла.

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Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по прогнозу «Гидрометцентра», который озвучил научный руководитель метеослужбы Романа Вильфанда, погода в России будет «нескучной», продолжит ставить рекорды аномальная жара.