Учителям предложили выплачивать подъемные до 150 тыс. рублей
Молодым учителям могут начать выплачивать подъемные в размере до 150 тыс. рублей в год, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо первого заместителя главы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой в адрес главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Она предложила закрепить на федеральном уровне право молодых педагогов на получение таких выплат. По ее словам, для получения выплаты педагог должен впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года.
Депутат предлагает, чтобы в первый год педагогу выплачивалось 80 тыс. рублей, во второй - 100 тыс. рублей, в третий год работы - 150 тыс. рублей. При этом в случае увольнения до истечения трех лет полученная выплата должна быть возвращена в бюджет в полном объеме.
Парламентарий отметила, что перед властью остро стоит задача по восполнению дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования, а также по привлечению молодых, талантливых учителей в школы. Сегодня в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20-30 лет: они составляют всего около 10% от общего числа педагогов.