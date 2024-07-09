Учителям предложили выплачивать подъемные до 150 тыс. рублей

Молодым учителям могут начать выплачивать подъемные в размере до 150 тыс. рублей в год, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо первого заместителя главы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой в адрес главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

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Она предложила закрепить на федеральном уровне право молодых педагогов на получение таких выплат. По ее словам, для получения выплаты педагог должен впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года.

Депутат предлагает, чтобы в первый год педагогу выплачивалось 80 тыс. рублей, во второй - 100 тыс. рублей, в третий год работы - 150 тыс. рублей. При этом в случае увольнения до истечения трех лет полученная выплата должна быть возвращена в бюджет в полном объеме.

Парламентарий отметила, что перед властью остро стоит задача по восполнению дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования, а также по привлечению молодых, талантливых учителей в школы. Сегодня в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20-30 лет: они составляют всего около 10% от общего числа педагогов.