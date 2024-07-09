В России хотят ввести льготу на поступление в вуз для детей сотрудников ФСИН

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила расширение права на преимущественное поступление в вуз для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), отслуживших более 20 лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Ведомости".

В настоящее время преимущественным правом на зачисление в ведомственные вузы обладают лишь дети военнослужащих, полицейских и росгвардейцев. В связи с этим Министерство юстиции предложило для исключения правового неравенства между ведомствами расширить эту возможность на детей сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По мнению экспертов, такая инициатива направлена на повышение престижа службы в УИС и ликвидацию сильнейшего кадрового голода, который испытывает ФСИН. До этого сообщалось, что в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где утром 16 июня группа заключенных захватила в заложники сотрудников УФСИН, недостает трети персонала.