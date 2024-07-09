Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета на ношение никабов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Присоединяюсь к позиции Координационного Центра мусульман Северного Кавказа и от имени мусульман Татарстана и ДУМ РТ выражаю полную солидарность с заявлением против законодательной инициативы об ограничении ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России», — написал священнослужитель.



3 июля муфтият Дагестана запретил ношение никаба. На следующий день аналогичное ограничение было введено в Карачаево-Черкесии.

8 июля стало известно, что никаб могут запретить в Новосибирской области. Депутат Бердска Фируз Хасанов обосновал инициативу высоким уровнем террористических угроз и назвал ее необходимой и обоснованной. В этот же день ДУМ мусульман в Северной Осетии порекомендовало отказаться от ношения никаба.