Где живут подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки

Пара охотничьих собак породы пхунсан, которых главе России Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, в настоящее время живут в резиденции в Ново-Огарево, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее журналисты президентского пула опубликовали фотографии из подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Корреспонденты агентства в беседе с Песковым предположили, что собаки на кадрах — те, что были подарены главе государства в Северной Корее.

«Да. Это они», — подтвердил пресс-секретарь.



Напомним, что порода охотничьих собак пхунсан была выведена в КНДР от северокорейских волков. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан и почти неизвестна за пределами страны.