Победителями конкурса "Это у нас семейное" стали 32 команды

В Подмосковье завершился финал первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Организаторы определили 32 победителя - они получили сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей, вышедших в финал, отправятся в путешествия.

С 5 по 8 июля на площадке Мастерской управления "Сенеж" проходили оценочные мероприятия. По итогам сформировался рейтинг, первые 30 участников, согласно правилам, должны были стать победителями.

"Дорогие друзья, у нас, по оценке независимых экспертов, несколько семей набрали абсолютно одинаковое количество баллов. У нас не осталось другого варианта. Мы успели сегодня во второй половине дня собрать членов наблюдательного совета, и единогласным решением у нас будет не 30, а 32 семьи-победителя", - рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.



Свои сертификаты победители получили в ходе торжественной церемонии из рук уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, знаменитого хирурга Лео Бокерии, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, а также генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Как рассказал Сергей Кириенко, который также возглавляет наблюдательный совет конкурса, президент РФ Владимир Путин уже дал поручение сделать это мероприятие ежегодным.

Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Заявки подали 587 250 человек, это 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране. Как подсчитали организаторы, самым юным участникам было по 5 лет, а самому взрослому - 91 год. В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ и одна семья из Казахстана.