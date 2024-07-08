Почему элита в Нальчике не встала под гимн России

После скандала в школе № 33 города Нальчика, когда родители выпускников не встали во время исполнения гимна России, в обществе поднялась очередная волна обсуждения радикальных исламистов. Некоторые СМИ даже привязали эту ситуацию к терактам в Дагестане. По данным «Царьграда» участники демарша, некоторые из которых носят хиджабы, принадлежат к местной элите. Что известно о них и их позиции — в материале NEWS.ru.

Что произошло в школе Нальчика

Скандал в школе № 33 в Нальчике разгорелся во время вручения аттестатов выпускникам 29 июня. Когда в зале зазвучал гимн России, восемь родителей школьников не встали со своих мест. Кроме того, один из выпускников якобы закрывал уши руками. Это сняли на камеру, а видео, опубликованное в интернете, вызвало большой общественный резонанс.

В Госдуме дали оценку видео с сидящими при исполнении гимна России женщинами в платках

Ведущий специалист отдела Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики Бэлла Балова заявила, что личности всех родителей, которые не встали во время исполнения гимна, уже установлены, к ним будут применены меры. Она добавила, что никто из учеников школы во время звучания гимна не проявлял неуважения. Ребенок, который закрывал уши, оказался дошкольником.

На родителей выпускников уже составили протоколы за нарушение официального использования гимна России (ст. 17.10 КоАП). Эта статья предусматривает штраф от двух до трех тысяч рублей для физических лиц, от пяти до семи тысяч — для должностных лиц, от 100 до 150 тысяч — для юридических лиц.

Кто из родителей не встал во время прослушивания гимна

Как утверждает «Царьград», родители, проявившие неуважение во время исполнения гимна России, оказались из числа местной элиты, многодетные матери, получающие от государства немалые пособия, и приверженцы радикального ислама. Некоторые женщины были в хиджабах.

В частности, пишет издание, вставать под гимн не захотела Асият Халилова — супруга одного из крупных застройщиков в Кабардино-Балкарской Республике Андзора Халилова, топ-менеджер филиала ПАО «РусГидро» Шамиль Лелюкаев и его жена Аида Атакуева, супруга призера Олимпийских игр, главного тренера сборной России по дзюдо Хасанби Таова.

Какова была реакция на поступок родителей

На видео из школы Нальчика отреагировали в «РусГидро». В компании потребовали от топ-менеджера, замешанного в скандале, публичных извинений.

«Работник кабардино-балкарского филиала опозорил компанию и оскорбил семидесятитысячный коллектив энергетиков, которые круглые сутки своим добросовестным трудом обеспечивают работу сложнейших объектов и энергетический суверенитет страны. Энергетики компании ждут от работника публичных извинений перед обществом и коллективом и пояснений причин недостойного поведения во время торжественного исполнения государственного гимна на официальном мероприятии в школе», — заявили в «РусГидро».



Отреагировали и в Госдуме. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов направил «запрос в соответствующие органы для рассмотрения данного факта с целью оценки указанной информации и принятия процессуального решения».

Зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов и вовсе расценил поведение родителей как государственную измену.

«Это не просто какой-то хулиган в школе появился. Вопрос идеологический... А потом какие-то террористы с «замоташками» (женщины в хиджабах. — NEWS.ru) что-то попытаются взорвать, руководство республики скажет, что у них вообще дружба народов. Это просто государственная измена, если дети воспитаны в такой атмосфере, значит, их воспитывают так в школе, дома, родители. Что за свинство? Настоящее свинство», — возмутился Милонов.



Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя поведение родителей выпускников, заявил, что «это не просто отказ слушать стоя гимн России, а публичная демонстрация своего неуважения к нашей стране и к обществу». Кроме того, он согласился с Милоновым, что эти люди воспитывают своих детей «антисоциально и враждебно к России».

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская считает, что такое поведение родителей — следствие клановости и разложения элиты.

«Правоохранительным органам надо как следует перетряхнуть бюджеты этих семей и внимательно посмотреть, откуда у них такое благополучие», — написала она.



А политолог Сергей Марков возмущен, что родителей накажут всего лишь штрафом, который, по его мнению, для них смехотворен.

«Да они хохочут над этим штрафом и презирают российское государство. Наверное, сейчас извинятся, после того как скандал ушел в медиа. Не надо верить их фальшивым извинениям. Надо увольнять сразу. И немедленно провести расследование о связи этих людей и их семей с радикальными полулегальными салафитскими организациями. Увольнять надо не жен, а носителей реальных денег и админресурса», — написал Марков.



Что известно об Асият и Андзоре Халиловых

Андзор Халилов — глава основанной в 2013 году компании Khalilov Group. По данным портала «Циан», за это время фирма сдала восемь домов в четырех жилищных комплексах. Компания зарегистрирована в двухэтажном частном доме в Нальчике по адресу: ​Молодогвардейский переулок, 20.

ИП, зарегистрированное на Халилова Андзора Валерьевича, получало госконтракты. Один из них расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения. На сайте госзакупок указано, что предпринимателю заказали 21 двухкомнатную, две четырехкомнатные, три однокомнатные и три трехкомнатные квартиры. Общая сумма контракта — более 43 миллионов рублей. При этом, судя по информации сервиса Rusprofile, у Халилова был еще один госконтракт.

Помимо этого, ИП Андзора Халилова выступало ответчиком в 18 арбитражных делах, еще в одном деле он числится истцом. Одно из дел о нарушении антимонопольного законодательства сейчас находится на рассмотрении.

Кроме того, пишет «Царьград», Андзор Халилов ранее проводил акции по популяризации исламского образа жизни: он обещал скидки на квартиры людям, у которых есть две и более жены. В публикации сказано, что у самого Халилова их четыре, но официальная только одна.

Об Асият Халиловой известно немного. Она была руководителем ТСЖ «Дом Корчагина» с 15 июля 2015 года, однако сейчас организация находится в процессе ликвидации. По информации «Царьграда», женщина также подавала заявку на получение денежного пособия, однако получила отказ из-за того, что зарплата ее супруга кратно превышает максимальную планку.

По данным Telegram-канала «Газета „Спецназ России“», Андзор и Асият воспитывают шестерых детей.

Кто такие Шамиль Лелюкаев и Аида Атакуева

Меньше всего известно о Шамиле Лелюкаеве и его супруге Аиде Атакуевой. Главу семьи называют одним из топ-менеджеров филиала «РусГидро» в Кабардино-Балкарии, однако на сайте компании никакой информации о нем нет. Telegram-канал «Газета „Спецназ России“» пишет, что его официальная зарплата — 180 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, некий человек с именем и фамилией Шамиль Лелюкаев, по данным издания «Кавказский узел» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), фигурирует в деле Мурадина Мисирова, которого в июле 2017 года арестовали и обвинили в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, во время исполнения обязанностей директора филиала «РусГидро» он подписал акт о приемке дефектного трансформатора. Подрядчику тогда выплатили более 3,7 миллиона рублей, но оборудование вышло из строя.

Технический куратор договора по замене трансформатора тогда заявлял, что акты о приемке работ он подписал под давлением другого куратора договора — Шамиля Лелюкаева. Он якобы представил коллеге на визирование незаполненные бланки.

По данным «Царьграда», Аида Атакуева, несмотря на солидный доход мужа, как и Асият Халилова, подавала заявку на выплату их детям социальных пособий, но тоже получила отказ.

Кроме того, некая Атакуева Аида Шамиловна 24 мая 2023 года была осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения. Приговор — два года условно. Однако подтверждений, что это та самая женщина, не пожелавшая встать во время исполнения гимна в школе Нальчика, нет.

Участвовала ли в демарше жена тренера сборной по дзюдо

По данным «Царьграда», еще одной участницей инцидента в Нальчике была Карина Таова — супруга призера Олимпийский игр, главного тренера сборной России по дзюдо Хасанби Таова. В 2022 году он указом президента России награжден орденом Дружбы, а в 2016 году ему вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

В 2013 году MK.ru публиковал фотографию, на которой запечатлено, как ему пожимает руку Владимир Путин. Кроме того, Таов тренировался в питерском клубе «Явара-Нева, почетным президентом которого является Путин. А брат Хасанби Сафарби Таов — директор спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени С. Х. Нирова, подведомственной Министерству спорта республики.

О супруге олимпийского чемпиона известно немного. «Царьград» утверждает, что они с мужем воспитывают четверых детей и получают ежемесячные социальные выплаты размером 64 000 рублей.