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В России разрешат заключать брак без предъявления документов

В России можно будет заключать брак без предъявления документов, сообщает ТАСС. Минюст, Минцифры, Федеральная налоговая служба России и Центр биометрических технологий должны разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии. Такое поручение сделал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

В России разрешат заключать брак без предъявления документов
© ТК «Звезда»

Предполагается, что будет создана единая государственная биометрическая система для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния. Ее пользователи смогут получать несколько услуг органа ЗАГС без документов.

В число таких услуг войдут также смена имени и установление отцовства. Биометрия не заменит полностью традиционные документы - все услуги по-прежнему можно будет получать и традиционным способом.

Ранее на выставке «Россия» на ВДНХ провели первую свадьбу по биометрии.

Общество
Дмитрий Григоренко
ФНС России
ВДНХ
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