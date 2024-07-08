Количество «опасных» для мигрантов статей может возрасти

МВД России предложило проект закона, согласно которому предлагается дополнить список статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым можно применять выдворение в отношении мигрантов-нарушителей, еще 20 новыми статьями, сообщает пресс-служба ведомства. Большинство из этих статей направлены на защиту общественного порядка и безопасности, а также на борьбу с экстремистскими проявлениями.

Представители МВД отметили, что уже существующие механизмы позволяют принимать меры по высылке иностранных граждан за пределы России в случае их причастности к противоправным действиям. Однако для этого необходимо проводить дополнительные процедуры, такие как решения о запрете въезда или нежелательности пребывания, а иногда и депортации.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью, — подчеркнули в ведомстве.



Ранее сообщалось, что более 30 тысяч иностранных граждан выслали из России с начала 2024 года. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году.

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До этого представитель МВД России Ирина Волк, подводя итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», подчеркнула, что полицейские предотвратили более 50 тысяч нарушений в области миграции. За этот период выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около девяти тысяч иностранных граждан, добавила Волк.