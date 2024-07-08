$88.17+0.0395.66+0.09
Почта

МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

МВД России предложило проект закона, согласно которому предлагается дополнить список статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым можно применять выдворение в отношении мигрантов-нарушителей, еще 20 новыми статьями, сообщает пресс-служба ведомства. Большинство из этих статей направлены на защиту общественного порядка и безопасности, а также на борьбу с экстремистскими проявлениями.

Количество «опасных» для мигрантов статей может возрасти
© РИА Новости

Представители МВД отметили, что уже существующие механизмы позволяют принимать меры по высылке иностранных граждан за пределы России в случае их причастности к противоправным действиям. Однако для этого необходимо проводить дополнительные процедуры, такие как решения о запрете въезда или нежелательности пребывания, а иногда и депортации.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч иностранных граждан выслали из России с начала 2024 года. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году.

Патриарх Кирилл заявил об угрозе потери русской идентичности из-за наплыва мигрантов

До этого представитель МВД России Ирина Волк, подводя итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», подчеркнула, что полицейские предотвратили более 50 тысяч нарушений в области миграции. За этот период выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около девяти тысяч иностранных граждан, добавила Волк.

Общество
Патриарх Кирилл
Ирина Волк
МВД России
15