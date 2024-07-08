Путин посмертно наградил пытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» Николаенкова

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 8 июля, посмертно наградил орденом Мужества работника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова. Мужчина предпринял попытку обезвредить террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующая информация была изложена в подписанном главой государства указе.

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Из текста документа следует, что Николаенкова посмертно награждают орденом за мужество и отвагу, проявленную при исполнении гражданского долга.

Уточняется, что погибший занимал должность директора центра управления и координации аэропорта.

В июне Владимир Путин подписал указ, которым наградил столичных школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова медалями «За спасение погибавших».

В мае президент наградил медалью «За спасение погибавших» трех подростков, которые помогали людям во время террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Обладателями награды стали ученики школ из Красногорска Артем Донсков и Ислам Халилов, а также учащийся колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.