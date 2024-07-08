Умерла актриса Надежда Матушкина

Актриса театра и кино Надежда Матушкина ушла из жизни в возрасте 67 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

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"8 июля 2024 года на 68-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса, член Союза кинематографистов России Надежда Леонидовна Матушкина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации. "Она всегда готова была поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители", - добавили коллеги.



Матушкина родилась 25 сентября 1956 года в Свердловской области. В 1977 году окончила ВГИК (курс С. Ф. Бондарчука и И. К. Скобцевой). Служила в московском Театре - студии киноактера. В 1976 году дебютировала в кино, сыграв роль Дуси в фильме "Одни сутки из тысячи ста" режиссера Е. Жигуленко. Также снялась в лентах "Фронт за линией фронта", "Особо важное задание", "Линия жизни", "Счастливая Женька", "Испытатели" и других.