Сотрудница выставки «Россия» расплакалась на встрече с Путиным

Сотрудница международной выставки-форума «Россия» поблагодарила президента РФ Владимира Путина за акцию в поддержку Белгородской области и заплакала, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава государства посетил выставку перед завершением ее работы. Ранее он побывал на форуме четыре раза.

«Владимир Владимирович, за время работы выставки мы стали большой дружной семьей, где каждый готов поддержать друг друга. И я очень благодарна, что была такая акция в поддержку Белгородской области — «Белгород, наши сердца — с вами». Спасибо нашей семье, пока мы все вместе, мы непобедимы», — подчеркнула женщина.



Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года и должна была завершиться в апреле 2024 года, однако в январе президент России предложил продлить ее на летний период. За 8 месяцев гостям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.