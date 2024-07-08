Президент РФ Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия». Представители Корпорации развития Крыма рассказали главе государства, что на полуострове три моря — Черное, Азовское и лавандовое. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что крымская лаванда, а точнее, лаванда узколистная — это полукустарник с узкими листьями и сиреневыми или даже фиолетовыми сухими на ощупь цветами, напоминающими колоски.

Лаванду можно увидеть в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район), Лаванда (Алуштинский регион), на мысе Тарханкут у села Оленевка.

В Крыму в 2024 году высадят 148 га лаванды и розы

Растение используют для приготовления лекарств и ароматического масла. Наряду с розой она стала одной из ведущих эфиромасличных культур на планете.

Лавандовые поля в Крыму засеивают таким образом, что между рядами остаются совсем узкие промежутки, и это создает ощущение сплошного цветочного ковра.