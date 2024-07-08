Запрет на ношение никабов следует ввести в России на федеральном уровне, заявил в разговоре с Рамблером политолог Евгений Михайлов, комментируя инициативу о введении соответствующих ограничений в Новосибирской области.

Ранее член Совета депутатов Бердска Фируз Хасанов обратился к главе Новосибирской области Андрею Травникову с предложением запретить в регионе ношение никаба - мусульманского головного убора для женщин, который полностью скрывает лицо. Депутат обосновал инициативу высоким уровнем террористических угроз и назвал ее необходимой и обоснованной. Он заявил, что никаб может быть использован, в частности, для того, чтобы проносить запрещенные предметы. В случае положительного рассмотрения предложения Хасанова, Новосибирская область может стать третьим российским регионом, где будет введен запрет на никаб. 3 июля муфтият Дагестана запретил ношение никаба. На следующий день аналогичное ограничение было введено в Карачаево-Черкесии.

Жесткий законодательный запрет на ношение никаба должен быть введен на уровне Госдумы, а соответствующие инициативы на уровне регионов или же предложения о временном запрете никабов не сработают. Они, наоборот, вносят определенный дисбаланс, ведь те, кто продвигает фундаментальные исламские течения или одежды, на фоне соответствующих инициатив получают возможность каким-то образом доказывать свою правоту, устраивать провокации и прочее. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Специалист напомнил, что ранее в ряде стран Средней Азии уже запретили носить скрывающую лицо одежду.

«Мы же почему-то до сих пор не вводим жестких законов по запрету подобных одеяний, а терпим. Но никабы – это очень опасное в современных условиях одеяние. Мы видели, что участник нападения на полицию в Дагестане собирался скрыться, переодевшись в никаб, мы видели оперативные съемки, где закладчики закапывают наркотики в никабах, чтобы их не узнали. Таких примеров достаточно, но мы до сих пор церемонимся. Мы должны показать, что наше светское государство не приемлет фундаментальные течения», - заявил он.



Михайлов вместе с тем ответил на вопрос о возможной реакции мусульманского сообщества в случае введения полного запрета на ношение никабов в РФ.

«Я думаю, что у правоверных мусульман, которые живут с нами испокон веков, будет положительная реакция. Имамы, которые живут здесь, которые не учились где-нибудь в Саудовской Аравии, говорят о том, что подобные одеяния претят мусульманам России, что они не нужны. Конечно, определенные протесты могут быть, но они последуют со стороны тех представителей исламского сообщества, которые, мягко говоря, стали веровать не в то, что у нас разрешено, которые увлеклись именно пришлыми течениями. И с этим нужно бороться, ведь правоверных светских мусульман у нас гораздо больше. Совместными усилиями, с консультациями, не прислушиваясь ко мнению пришлых, на законодательном уровне нужно вводить полный запрет на ношение никабов», - заключил эксперт.



В Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии ранее заявили, что ношение никаба женщиной является обычаем, а не шариатской обязанностью.