Климатолог предупредил о более частых волнах жары

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин выразил мнение, что сильная жара будет случаться втрое чаще в будущем.

Гидрометеослужбы практически всех стран мира, в том числе и российские, отмечают, что экстремальные погодные явления стали происходить чаще. Одним из таких явлений можно считать установившуюся в Московском регионе жару, отметил специалист в интервью газете «Известия».

Если в XIX веке волны жары определённой силы случались раз в 50 лет, то в настоящее время такие случаи участились и происходят раз в десять лет или чаще, а также увеличилась их продолжительность, констатировал климатолог.

«Прогноз однозначно говорит о том, что через примерно 40 лет они будут в три раза чаще, чем сейчас. То есть экстремальная жара будет каждые три года», — добавил Кокорин.



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