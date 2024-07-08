Стало известно, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 400 баллов в 2024 году

Один российский выпускник смог сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальные 400 баллов по четырем предметам. Еще 42 одиннадцатиклассника заработали 300 баллов. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в своей презентации, представленной на пресс-конференции.

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Из сообщения главы ведомства также следует, что 648 выпускников заработали по 200 баллов, а еще 6691 ученик набрал 100 баллов по итогам экзаменов.

Основной период ЕГЭ завершился в Москве 5 июля. В этом году самыми популярными необязательными предметами на ЕГЭ у московских одиннадцатиклассников традиционно стали информатика, обществознание и английский язык.

Особенностью этого года стало то, что в соответствии с Посланием президента России Федеральному собранию были утверждены дополнительные дни проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля. Все московские старшеклассники имели возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов в эти дни.

Также стало известно, что обязательный предмет Единого госэкзамена при приеме в педвузы могут ввести с 2025 года. В Минобрнауки РФ ранее заявили, что пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вуз.