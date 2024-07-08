Россияне назвали основу идеальной семьи

Россияне назвали равноправие основой идеальной семьи. Так считают 62 процента опрошенных. 34 процента заявили, что один из членов семьи должен быть главой и брать на себя всю ответственность за близких.

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Исследование ВЦИОМа также показало, что 51 процент граждан считают идеальной семью с детьми, в которой выстроены гармоничные отношения, основанные на любви и взаимопонимании. 68 процентов опрошенных указали на то, что интересы семьи должны быть важнее мнения отдельных её членов.

Отмечается, что чаще всего принцип равноправия в браке поддерживали женщины.