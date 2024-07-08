Задолжавший сыну миллион екатеринбуржец спрятался от приставов на башенном кране

Житель Екатеринбурга, задолжавший один миллион рублей по алиментам своему 15-летнему сыну, спрятался от судебных приставов на башенном кране. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

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По данным издания, россиянин уверял приставов, что нигде не работает. Однако те установили, что он трудится крановщиком неофициально.

«На него составили административный протокол за невыплату алиментов. Суд вынес решение об административном аресте на 10 суток», — разъяснили в Главном управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



Теперь екатеринбуржец четверть своего заработка должен ежемесячно отдавать на содержание несовершеннолетнего ребенка, добавили приставы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае суд назначил 2,5 года колонии приставу, которая не взыскала долг с любовника.