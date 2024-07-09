Карта «Тройка» впервые начала работать в Приморье

Сервис оплаты проезда «Тройка» начинает работу в Приморье. Воспользоваться картой можно во всех городах, где действует система, в том числе и в Москве.

На смену «Транспортной карте Владивостока» приходит карта «Тройка». Такая же как в Москве. Преимущество в том, что цена за проезд становится ниже. Кроме того, оплатить ею можно любой вид транспорта. Владельцы «Транспортной карты Владивостока» бесплатно могут заменить её на новую «Тройку». Сделать это можно в профильных подразделениях муниципальных органов власти, сообщает компания «Цифровое Приморье».

При этом отмечается, что перевести остаток средств с одной карты другую не представляется возможным. Имеющуюся «Транспортную карту Владивостока» лучше потратить в ноль и только после этого прийти на замену. «Тройка» появится в отделениях «Почты России» в конце июля. Пополнить карту можно в банкоматах Сбера.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся с регионами опытом внедрения успешных транспортных решений», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Внедрение новой системы будет проходить постепенно. Сначала карта «Тройка», кроме Владивостока, появится в 13 населённых пунктах края. Это Артем, Уссурийск, Находка, Большой Камень, Вольно-Надеждинское, Арсеньев, Фокино, Хороль, Дальнегорск, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Черниговка и Лесозаводск. Сначала «Тройку» запустят на внутригородских маршрутах, а в дальнейшем и на междугородних.

«Тройка» действует и в других городах России, например в Москве, и ещё 27 регионах присутствия сервиса. В том числе и в Хабаровске.