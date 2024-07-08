Лишившимся жилья из-за ЧС предоставят его за счет государства

Россиянам, лишившимся жилья из-за чрезвычайных ситуаций, предоставят его за счет государства, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект подготовила фракция ЛДПР к внесению в Госдуму. Новую недвижимость постерпевшие смогут купить за счет специального сертификата.

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Отмечается, что аналогичная мера действовала в России, но утратила свою силу в 2023-м. Это связано с нововведением, что региональные власти вместе со страховыми компаниями должны сами разрабатывать программы по возмещению ущерба. В ЛДПР считают действующее законодательство в этой области недостаточным и предложили вернуть прежние правила.

В начале апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Затопленными оказались более 10 тысяч жилых домов. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из зоны бедствия более 2600 человек. В Орске объявили режим ЧС федерального масштаба.

Вечером 8 апреля в Орске более сотни местных жителей собрались у здания администрации города. Пострадавшие высказали претензии, связанные в том числе с размерами компенсаций за потерянное жилье. По словам мэра Василия Козупицы, жители, которые лишились домов из-за наводнения, получат выплаты по рыночной стоимости.

Изначально пострадавшим от наводнения обещали региональные выплаты: единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей на человека, за частично утраченное имущество первой необходимости — 25 тысяч, в случае полностью утраченного имущества первой необходимости — 50 тысяч. Позже губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение удвоить выплаты до 20 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.