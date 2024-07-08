Россия поспособствовала воссоединению матери с Украины со своей дочерью

Россия при посредничестве Катара передала ребенка украинской семье. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Одно из важнейших направлений работы - воссоединение детей с их близкими на территории России, Украины и других стран. Она проводится по поручению президента России Владимира Путина. Людмила стала 71-м ребенком, которого нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах (помогли 53 семьям)", - сказала Львова-Белова, которую цитирует пресс-служба.



Воссоединение семьи прошло на территории посольства Государства Катар в Белоруссии. Девочку передали матери, которая ранее вынуждена была эвакуироваться из Харьковской области в Польшу.