Умерла балерина, народная артистка СССР Марина Кондратьева

Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ГАБТ Катерину Новикову.

По ее словам, Кондратьева ушла из жизни минувшей ночью. Новикова не уточнила причину смерти балерины. О дате прощания и похорон станет известно позднее.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. Окончила Московское хореографическую училище в 1952 году, после чего вступила в балетную труппу Большого театра. В 1980 году окончила Госинститут театрального искусства имени Луначарского. Долгие годы занималась педагогической деятельностью — в Театре классического балета Касаткиной и Василева, ГИТИСе, Институте танца в Москве, а также в Московской академии хореографии.

С 1988 года балерина выступала в качестве балетмейстера-постановщика, поставив в Большом театре Гран-па из балета «Пахита» в хореографии Мариуса Петипа и «Па-де-катр» в хореографии Антона Долина. В 2013 году стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра.

Кондратьева награждена званиями заслуженной и народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, Орденом Почета. В 2022 году получила спецпремию «Золотая Маска» за вклад в развитие театрального искусства.