Милонов призвал ввести городской дресс-код при жаре

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На улицах города все чаще стали замечать людей в купальниках или нижнем белье. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что появление в пляжном виде в городе — это неуважение к его жителям. Он подчеркнул, что все дело в невоспитанности, с которой нужно бороться.

— Это неуважение к людям, это совершеннейшее несоблюдение тех приличий и культурных норм, которые действуют у нас в стране применительно к мегаполису, — заявил он в комментарии 360.ru.



Он добавил, что чаще всего таким людям нет дела до общественного мнения, поэтому исправить ситуацию можно только при помощи штрафов. Милонов уточнил, что штрафовать нужно тех, кто гуляет в купальниках или плавках. Таким образом, будет установлен городской дресс-код.

Депутат отметил, что снятая футболка не делает нахождение на солнце легче. Наоборот, человек еще больше обгорает из-за воздействия солнечных лучей на кожу.

В понедельник, 8 июля, в столичном регионе ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха в Подмосковье составит от 25 до 30 тепла, в Москве — от 28 до 30 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В жаркую погоду необходимо питаться легкой пищей, не нагружать тело чрезмерными физическими нагрузками и избегать выхода на улицу во время максимальной солнечной активности. Эти и другие рекомендации дала врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.