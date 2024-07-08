В РПЦ назвали основную возрастную группу женщин, делающих аборты
Чаще прерывают беременность россиянки от 30 до 39 лет.
Об этом газете «Ведомости» заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Фёдор Лукьянов.
«Но именно эта группа чаще всего делает аборт, а поскольку она более-менее состоятельна, то обращаются они в частные клиники, что лишает возможности прямого взаимодействия государства с женщинами», — заявил изданию иерей.
Лукьянов подчеркнул, что РПЦ продолжит настаивать на запрете проведения абортов в частных клиниках. По мнению священнослужителя, беременных нужно полностью перевести в государственные медучреждения и «прицельно работать с каждой женщиной».