Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМ

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), подчеркнув ее важность в единой транспортной системе страны.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии", - говорится в поздравлении главы государства.



Президент отметил, что к этому юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России, но основным центром празднования стала столица БАМа - Тында.

Он напомнил, что полвека назад стройка Байкало-Амурской магистрали объединила сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников для решения общегосударственных задач. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. Он отметил, что эта магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стала местом рождения смелых идей и замыслов.

Путин подчеркнул, что сама жизнь доказала востребованность этой стратегической магистрали. Президент уточнил, что на повестке дня стоит дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры.

"Желаю ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего", - заключил он.



50 лет назад (1974) ЦК КПСС и Совет министров СССР издали постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" (БАМ). Строительство велось на протяжении 10 лет в сложных климатических и геологических условиях, движение поездов на всем протяжении магистрали открыто в октябре 1984 года. Ныне БАМ - одна из самых протяженных железнодорожных линий в мире, проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края. Это второй (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану.