Руководитель департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека в МИД России Григорий Лукьянцев высказал свою позицию относительно возможной отмены моратория на смертную казнь в стране. Об этом он побеседовал с газетой «Известия».

Дипломат отметил, что мораторий на казнь был введен в период, когда Россия присоединилась к Совету Европы, как одно из обязательств перед этой организацией. Лукьянцев подчеркнул, что настоящее положение дел зависит от позиции государственных органов, которые примут решение на основе общественного мнения.

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«Важно помнить, что Конституционный суд РФ сформулировал определенную позицию: мораторий действует, и его необходимо соблюдать и сохранять. Обсуждения в обществе всегда будут присутствовать, но пока не ясно, приведут ли они к конкретным шагам — нужно дождаться», — подчеркнул Лукьянцев.



После инцидента в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой началось обсуждение возможности отмены моратория на казнь для наказания преступников, задержанных после произошедших стрельбы и поджога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участие в этой дискуссии.