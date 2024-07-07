Канделаки подтвердила изнасилование сотрудницы «Матч ТВ»

Управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», продюсер и телеведущая Тина Канделаки подтвердила изнасилование сотрудницы телеканала «Матч ТВ» возле телецентра «Останкино». Об этом она написала в своем микроблоге в воскресенье, 7 июля.

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— Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия, — написала Канделаки в своем Telegram-канале.



Сотрудница телеканала «Матч ТВ» сообщила, что подверглась сексуализированному насилию возле телецентра «Останкино». По подозрению в содеянном задержаны трое мужчин.

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло в ночь с 5 на 6 июля, когда работница возвращалась со смены. Несколько мужчин напали на нее около 2:30 по московскому времени возле Останкинского пруда. Подозреваемых задержали, а сотрудники следствия возбудили уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное группой лиц».