Пулково приостановил отправку рейсов

Аэропорт «Пулково» в настоящее время не отправляет самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы».

В компании отметили, что в настоящее время воздушных судов не осуществляется.

«По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс», — уточнили в пресс-службе.



Синоптики заметили, что дожди, сильный ветер и град в городе ожидаются до 22:00 воскресенья.

Напомним, что 1 июля на фоне сильной грозы в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы ушли три лайнера. Режим «гроза над аэродромом» действовал в течение 25 минут, затем был отменен.