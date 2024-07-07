Слова мэра Моршанска сестре погибшего контрактника вызвали возмущения

В Тамбовской области мэр Моршанска Алексей Банников во время вручения ордена Мужества сестре погибшего контрактника заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. Об этом сообщает «Подъем».

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«Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — сказал Банников во время вручения награды.



Сама женщина в этот момент плакала. Слова мэра возмутили местных жителей. Они не понимают, какие еще жертвы нужны для полного благоустройства города.

Ранее мэр затопленного Орска Василий Козупица уволился после скандала с сыном в Дубае. При этом Козупица рассказал, что его сын всего добился сам. Условия жизни сына он описал фразой «там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и сложный климат».