Аномальная жара накроет несколько регионов

Рекорды аномально высокой температуры снова ожидаются в ряде регионов России на следующей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в ближайшие дни в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях столбики термометров поднимутся до 42°, в Краснодарском крае температура будет колебаться от 39° до 41°.

«Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока — в Бурятии — 37°, в Забайкалье — 41°, на юге Амурской области — 36°, в Иркутской области, на западе Якутии — от 32° до 37°», — уточнил Вильфанд.



Метеоролог пояснил, что в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномально высокими температурами возможны сильный дождь, гроза и ветер до 23-25 метров в секунду.

«Поэтому тут [на юге России] летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках», — констатировал синоптик.



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, в свою очередь, что столичный регион ждёт малооблачная и спокойная погода, что вызовет существенное повышение температурных показателей.