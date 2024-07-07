В Кабардино-Балкарии объяснили ношение никаба

Ношение никаба женщиной является обычаем, а не шариатской обязанностью. Такое мнение выразило Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии (КБР) в Telegram-канале.

"Большинство ученых считают, что аврат (часть тела, которую мусульмане должны прикрывать перед другими людьми) свободной женщины - это все ее тело, кроме лица и кистей рук. Ношение никаба женщиной не является обязательным шариатским предписанием", - говорится в сообщении.



В управлении отметили, что во многих обществах ношение никаба связано с обычаем, а не шариатской обязанностью.

Мусульмане в РФ оценили решение дагестанского муфтия о запрете никаба

В Дагестане и Карачаево-Черкессии уже запретили носить никаб. Духовное собрание мусульман России поддержало это решение. Ношение никаба назвали недозволительным в современных условиях.

До этого муфтий Дагестана заявил, что женщины в никабах пугают жителей республики.