Испанские слизни появились в Подмосковье после прошедшего урагана

Жители Подмосковья в социальных сетях массово жалуются на нашествие испанских слизней. Размер некоторых из них настолько велик, что одна особь может занять всю ладонь человека.

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Особенно много испанских слизней замечено в Солнцеве, Одинцове и Наро-Фоминске после дождей. Дачники жалуются, что эти моллюски быстро размножаются и портят урожай, поэтому они вынуждены регулярно собирать и уничтожать их, сжигая на свалках, передает издание Regions.Ru.

Кроме того, 5 июля нетипичные для столичного региона богомолы появились в Москве из-за жары. По словам экспертов, жаркая погода в столице приглянулась многим видам насекомых. В свою очередь биолог Вадим Марьинский рассказал, что причина для миграции насекомых с юга заключается в смене климатических условий.

1 июля в Московской области местные жители стали замечать гигантских ос вида сколия. Размер этих особей достигает пяти–шести сантиметров. Несмотря на угрожающий вид насекомого, специалисты утверждают, что оно не опасно для человека и вряд ли способно причинить серьезный вред здоровью.