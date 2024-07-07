В Белгороде установят памятник погибшей при обстреле ВСУ кенгуру

Бронзовую скульптуру в память о кенгуру по кличке Гранди, которая погибла в марте 2024 года в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), установят в Белгородском зоопарке осенью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Агро-Белогорье».

«В зоопарке появится памятник кенгуру Гранди из бронзы. Установить скульптуру планируется осенью», — сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что на изготовление памятника направят средства, поступившие в рамках благотворительного сбора, открытого Белгородским зоопарком.

ВСУ обстреляли Белгородский зоопарк в марте 2024 года, от осколков кассетных снарядов погибла самка кенгуру Беннета по кличке Гранди. Среди сотрудников пострадавших не было.