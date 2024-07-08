Названы профессии, которые будут наиболее востребованы через 5 лет

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации дало прогноз о значительном снижении к 2029 году числа занятых на руководящих должностях. Об этом сообщает информационное агентство РБК.

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Так, в ближайшие годы сильнее всего снизится спрос на сотрудников категории "руководители". Их число на 533 тыс. человек. При этом на 1,395 млн человек возрастет необходимость в специалистах высшей квалификации.

При этом в министерстве отметили, что работа над прогнозом еще продолжается, поэтому для объективного понимания потребности в специалистах разного уровня квалификации следует дождаться ее завершения. До этого стало известно, что спрос российских работодателей на сотрудников нефтегазовой отрасли в первом полугодии по сравнению с прошлым годом вырос на треть.

19 июня сообщалось, что Минтруд РФ разработал проект методики, с помощью которой ведомство будет формировать прогноз кадровых потребностей экономики страны.