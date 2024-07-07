Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе

Необходимо ограничить в рационе продукты с добавленным сахаром и промышленно переработанное мясо, а алкоголь исключить вообще, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога и эндокринолога Альбину Комиссарову.

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Рекомендуется, чтобы калорийность продуктов с добавленным сахаром была не более 50% от общего рациона. Кроме того, необходимо ограничить продукты промышленно переработанного мяса - сосиски, колбасы, бекон и другие. Рекомендуется сократить в целом промышленно переработанные продукты, фастфуд, продукты глубокой заморозки.

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Что касается алкоголя, то его лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы.

В целом не существует «плохих» и «хороших» продуктов. Необходимость исключения из питания каких-то конкретных из них является мифом.