Похороны 20 неопознанных участников СВО прошли в Луганске

Останки 20 участников спецоперации на Украине захоронили в Мемориальном комплексе "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, представители Минобороны, военной комендатуры, полиции, СК России, а также комитета семей воинов Отечества ЛНР.

"Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиге будет всегда жить в нашем сердце", – заявила Сорока.



По ее словам, останки военнослужащих обнаружили в разных районах в зоне СВО. У всех погибших собрали материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности.

Стала известна сумма компенсации за похороны участника СВО

Отмечается, что церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей.

Похороны педагога 93-го детского садика Людмилы Хариной, которая погибла в результате обстрела ВСУ Севастополя 23 июня, прошли 5 июля. Отпевание состоялось во Владимирском соборе.

Незадолго до этого в краснодарском Крымске похоронили восьмилетнюю Софью, которая также стала жертвой ракетной атаки на Севастополь.