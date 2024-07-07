В Россию вернули 20 детей из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии

При содействии детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в Россию вернулись 20 детей из лагерей беженцев Сирии. Семь мальчиков и тринадцать девочек в ночь с 6 на 7 июля на борту ВКС России благополучно прибыли на аэродром "Чкаловский". Юных российских граждан ждет долгожданная встреча с родственниками, медицинское обследование в столичной клинике и реабилитация. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

© Михаил Терещенко/ТАСС

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- Сегодня в Россию из Сирии нам удалось вернуть еще одну группу из 20 детей - семь девочек, тринадцать мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет, - сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. - Среди них есть братья и сестры. Ребята ждут встречи со своими близкими - бабушками, дедушками, тетями. Совсем скоро они поедут домой в семь регионов страны.



На всем маршруте детей сопровождали сотрудники аппарата детского уполномоченного, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова и Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Мария Львова-Белова рассказала, что в дороге юных россиян осмотрели медики. По ее словам, у одного мальчика при осмотре были обнаружены последствия от осколочных ранений ноги. Состояние здоровья остальных детей опасения не вызывает.

В сложной работе по возвращению детей из лагерей беженцев принимают участие сотрудники российского Посольства в Дамаске, а также военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в САР и Национального центра управления обороной РФ. По традиции военные передали ребятам вкусные и полезные подарки - школьно-письменные принадлежности, раскраски, детские игрушки, сладости.

- Всего с учетом сегодняшней группы в Россию удалось вернуть 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции, - отметила Мария Львова-Белова. - Возвращению предшествовала продолжительная напряженная работа - согласование, оформление документов, обмен данными, переговоры. Занимаемся этим по поручению президента.



По словам Львовой-Беловой, сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского Центра судмедэкспертизы несколько дней находились на северо-востоке Сирии. Посетили лагеря беженцев, взяли у другой группы детей образцы крови для проведения генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с российскими гражданами.

- Сейчас прилетевших ребят ждет медобследование в одной из столичных клиник и реабилитация в Московском ресурсном центре поддержки семьи и детства, где с ними поработают психологи, - сообщила детский омбудсмен.



Сотрудники аппарата Уполномоченного вместе с представителями профильных ведомств помогут детям и опекунам в получении необходимых документов. Региональные детские омбудсмены будут сопровождать их в вопросах образования и медицинского обеспечения, получения мер соцподдержки.

Справка "РГ"

Гуманитарная миссия по репатриации российских детей из Ближневосточного региона ведется при координации детского омбудсмена по поручению Президента России с 2018 года. Мария Львова-Белова за время работы в должности Уполномоченного вернула в Россию более двухсот детей. С декабря 2021 года было организовано восемь спецрейсов.