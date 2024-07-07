Ученые выяснили, что побуждает детей врать

Международная группа ученых из Германии и Великобритании изучила факторы, которые определяют склонность детей ко лжи. Исследование было опубликовано в научном журнале Economic Journal (EJ).

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Специалисты провели эксперимент: группу детей попросили загадать число от одного до шести, а после бросить игральный кубик. Если прогноз и результат совпадали, то ребенка поощряли небольшой суммой денег. В ходе этого за участниками никто не следил, поэтому они были убеждены, что о лжи никто не узнает. После этого исследователи проанализировали результаты с помощью статистических методов.

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— Если все говорят правду, то примерно одна шестая часть участников, или около 16,7 процента, дали точный прогноз. Однако на самом деле более 60 процентов заявили, что прогноз и результат игральных костей совпали. Это, в свою очередь, означает, что нам соврала значительная часть детей, — объяснил соавтор статьи Йоханнес Абелер из Оксфордского университета.



Различия в степени готовности врать стали очевидны, когда эксперты обратили внимание на социальное происхождение детей. Выходцы из более обеспеченных семей демонстрировали большую честность по сравнению с теми, чьи родители не являлись состоятельными, а имели малый и средний достаток. Помимо прочего, честность юных респондентов зависела от теплоты воспитания и уровня доверия в кругу семьи.

По словам ученых, их открытие говорит о возможности привить ребенку привычку к честности в раннем возрасте с помощью комплекса мер, передает «Газета.RU».

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