Уехавшая в США дочь Машкова попросила ФСБ о помощи

Дочь народного артиста РФ Владимира Машкова актриса Мария Машкова, покинувшая Россию и уехавшая жить в США, попросила о помощи сотрудников ФСБ в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам Машковой, доступ к ее Telegram-аккаунту получили злоумышленники, которые отправляют контактам актрисы сообщения с просьбой денег.

Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, — попросила Машкова.



Ранее Машкова в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала, что почти 40 лет пыталась инициировать встречи с отцом, но сейчас этот период прошел. В комментариях один из пользователей напомнил, что народный артист обеспечивал дочь все детство и молодость, а также «карьеру пропихнул».

Мария Машкова проживает в США. Разногласия между ней и звездным отцом начались из-за спецоперации, которую актриса резко осудила. Владимир Машков призывал дочь извиниться за такую позицию, которую назвал предательством. После того как девушка отказалась извиняться и возвращаться из Соединенных Штатов, по слухам, актер прекратил любое общение с ней.

До этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что Мария Машкова отказалась общаться с отцом из-за отсутствия должного воспитания. Она не исключила, что причиной окончательного разрыва стало слишком продолжительное проживание за пределами РФ.