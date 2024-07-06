Родители выселили дочь из квартиры по решению суда

В Нижегородской области пожилые родители через суд выселили из своей квартиры дочь, не общавшуюся с ними и не платившую за жилье. Об этом сообщает нижегородское управление Федеральной службы судебных приставов.

В Балахне суд вынес необычное решение — о выселении 39-летней жительницы из незаконно занимаемой квартиры родителей.

«Женщина проживала в квартире вместе со своими пожилыми родителями, однако не выделяла средств для оплаты жилой площади и никаких контактов с ними не поддерживала», — сообщают приставы.



Семейные проблемы перешли в судебное разбирательство. Районный суд сначала принудительно прекратил регистрацию дочери по месту проживания, а затем решил выселить ее из квартиры родителей.

Судебный пристав предупредил гражданку о том, что у нее есть 5 дней для исполнения решения суда, иначе ее выселят принудительно. В итоге она «собрала вещи» и «добровольно покинула квартиру родителей».