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Экс-замглавы МО РФ Шевцова опровергла новости об отъезде во Францию

Бывшая замминистра обороны России Татьяна Шевцова опровергла новости о своем отъезде во Францию. Ее слова приводит ТАСС.

Экс-замглавы МО РФ Шевцова опровергла новости об отъезде во Францию
© Министерство обороны

По словам Шевцовой, 6 июля она прибыла в Кремль, чтобы посмотреть на танцевальный турнир.

«Конечно, это все — неправда», — подчеркнула она.

17 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении четырех заместителей министра обороны от должностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С постов ушли Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Последнего также уволили с военной службы.

Генерал армии в запасе Панков был статс-секретарем — замминистра обороны с сентября 2005 года. С военной службы уволен в 2009 году. В 2001-2004 годах возглавлял Главное управление кадров МО РФ.

Шевцова занимала пост замминистра обороны с августа 2010 года. До этого прошла путь от государственного налогового инспектора до заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

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