Минтруд предложит сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным днем
Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным днем, рассказал журналистам глава ведомства Антон Котяков. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, власти утвердили выходные дни 2024 года в августе 2023 года. Праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря.
«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть», — пояснил министр.
Напомним, что в январе 2023 года правительство не утвердило представленный депутатами законопроект о постоянном выходном дне 31 декабря.