Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы из США

Распространение бубонной чумы на территории России исключается, за последнее десятилетие в стране не было зафиксировано ни одного случая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее в западных СМИ появилась информация о выявлении в США вспышки бубонной чумы.

«Риски распространения чумы в РФ исключены. Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территорию страны», — отметили в ведомстве.



В пресс-службе пояснили, что организация ведет тщательный мониторинг активности природных очагов чумы.

Специалисты уточнили, что также организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

Вакцина против чумы в России имеется в достаточном количестве, разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований, резюмировали в Роспотребнадзоре.