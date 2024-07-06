Россияне определили лучшую кандидатуру на пост президента США

Президент России Владимир Путин мог бы стать лучшим кандидатом на пост американского лидера, сказали 37% россиян по итогам опроса NEWS.ru. Еще 16% респондентов предположили, что кресла президента США достоин экс-глава Белого дома республиканец Дональд Трамп.

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14% опрошенных допустили, что лидером Соединенных Штатов мог бы стать глава Чечни Рамзан Кадыров. Также 5% полагают, что с ролью лидера державы мог бы справиться искусственный интеллект. 19% допустили, что эта должность подошла бы и Чебурашке.

Кроме того, 2% россиян считают, что в Белый дом мог бы вернуться 44-й президент США Барак Обама. Действующего лидера страны Джо Байдена выбрал 1% респондентов. Аналогичное число людей выбрали вице-президента США Камалу Харрис и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Всего в опросе приняли участие более 5,7 тысячи человек.

Ранее влиятельная группа демократов и спонсоров правящей партии США написала Джо Байдену письмо с просьбой снять свою кандидатуру с выборов главы государства. В приведенном фрагменте послания указывается, что главу Белого дома просят принять решение ради «будущего нации» США.

Помимо этого, в письме сообщается, что, отказавшись от участия в выборах, Байден сможет «укрепить свое наследие». В послании значатся 168 подписей, оставленных демократами.