Скончалась легендарный диктор Центрального телевидения

Скончалась легендарный диктор советского телевидения, народная артистка РСФСР Аза Лихитченко. Ей было 86 лет. Об уходе диктора из жизни объявил Первый канал.

«Сегодня пришла печальная новость – не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения. Одна из первых ведущих программы «Время», — объявили в эфире.



У Лихитченко был безупречный образ на экране: сдержанная, уверенная, открытая. Она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны и завоевала всенародную любовь.

При этом Аза Владимировна с детства мечтала стать актрисой и на отбор дикторов пришла из любопытства.

«Но работа на телевидении захватила её на долгие годы», — говорится в сообщении.



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Аза Владимировна Лихитченко родилась 20 ноября 1937 года в Москве. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ. Её однокурсниками были Владимир Высоцкий, Валентин Никулин, Георгий Епифанцев.

В 1968 году, когда появилась программа «Время», Аза Лихитченко стала одной из основных ведущих. Диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Владимировна работала до 1993 года.