Мужчина «отомстил» ядовитой змее за укус неожиданным способом

Житель индийского штата Бихар Сантош Лохар убил ядовитую змею, которая укусила его, ответными укусами.

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По данным журнала India Today, вечером во вторник рабочий на строительстве железной дороги по имени Сантош Лохар спал в лагере, в какой-то момент его укусила ядовитая змея. Разъяренный мужчина подцепил змею железной палкой и укусил в ответ три раза. Животное скончалось от полученных травм.

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Лохар объяснил свой поступок местным поверьем. В его родной деревне говорят, что змею нужно дважды укусить для нейтрализации яда после укуса.

Коллеги немедленно доставили Лохара в больницу. Врачи сообщили, что мужчине ничего не угрожает.

При этом, многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, в противном случае жизнь Сантоша была бы в большой опасности.

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