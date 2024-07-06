Мужчина «отомстил» ядовитой змее за укус неожиданным способом
Житель индийского штата Бихар Сантош Лохар убил ядовитую змею, которая укусила его, ответными укусами.
По данным журнала India Today, вечером во вторник рабочий на строительстве железной дороги по имени Сантош Лохар спал в лагере, в какой-то момент его укусила ядовитая змея. Разъяренный мужчина подцепил змею железной палкой и укусил в ответ три раза. Животное скончалось от полученных травм.
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Лохар объяснил свой поступок местным поверьем. В его родной деревне говорят, что змею нужно дважды укусить для нейтрализации яда после укуса.
Коллеги немедленно доставили Лохара в больницу. Врачи сообщили, что мужчине ничего не угрожает.
При этом, многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, в противном случае жизнь Сантоша была бы в большой опасности.
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